لا تأمنوا للتقلبات.. تحذير شديد من هيئة الأرصاد مع دخول فصل الخريف

يعتبر الخريف هو فصل الاعتدال في الأحوال الجوية في مصر، ويصفه الخبراء بأنه أجمل فصول العام نتيجة تراجع نسبة الرطوبة ويستمر لمدة 3 شهور، وبعد ذلك يبدأ فصل الشتاء، ويستمر لمدة 3 شهور، ولكن يصبح الطقس بارد، ويحدث انخفاض شديد في درجات الحرارة.

الخريف في مصر

الأمطار تضرب البلاد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة الآن في القاهرة والمحافظات حتى يوم الجمعة 6 أكتوبر، وقالت إن البلاد تتعرض لطقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وكذلك محافظات الوجه البحري، والسواحل الشرقية وتمتد إلى شمال الصعيد، وتوقعت بان الطقس سيكون معتدلا على مدن السواحل الغربية للبلاد، وحار على منطقة جنوب سيناء وشديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد الجوية أن الطقس سيكون لطيفًا خلال ساعات الليل على مناطق شمال البلاد حتى شمال محافظات الصعيد، ومعتدلا في درجات الحرارة على جنوب سيناء ومحافظات جنوب الصعيد طوال حتى يوم الجمعة المقبل.

أما عن احتمالية سقوط الأمطار، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن الأقمار الصناعة رصدت خلال الساعات الماضية ظهور سحب منخفضة ومتوسطة على شمال البلاد تمتد إلى القاهرة والجيزة وتصل إلى محافظات شمال الصعيد، وتوقعت سقوط أمطار خفيفة ومتقطعة على تلك المناطق بنسبة 20: 40%، لن تؤثر على حركة المواطنين في الشوارع، مع احتمالية وجود شبورة مائية على الطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى محافظات القاهرة القليوبية وكذلك محافظات الوجه البحري ومدن القناة.

الأرصاد الجوية

تقلبات جوية حادة

وفي هذا الإطار، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الطقس خلال فترة فصل الخريف، ودرجات الحرارة المتوقعة الأسبوع الحالي.

وقالت الدكتورة منار غانم، في تصريحات تليفزيونية، إن انخفاض درجات الحرارة مستمر في معظم المحافظات، ونعيش أجواء خريفية، نتيجة تأثرنا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن مصادر الكتل الهوائية معظمها شمالية، معتدلة ومنخفضة من حيث درجات الحرارة، ولذلك نشعر بانخفاض في درجات الحرارة طوال اليوم، وتصل درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية بينما جنوب الصعيد 40 درجة مئوية.

وأضافت: “مع غياب أشعة الشمس، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل ملحوظ، لتصبح الأجواء لطيفة تمامًا مصحوبة ببعض البرودة الخفيفة، خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة”.

ونوهت بأن هناك فرص لتساقط الأمطار متفاوتة الشدة، من الخفيفة والمتوسطة، وستمتد إلى محافظات الجنوب البحري والقاهرة الكبرى، مشددة على أن الأمطار غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

ولفتت إلى وجود نشاط نسبي للرياح في بعض الأماكن، سيساهم في زيادة الشعور بانخفاض درجات الحرارة، متابعة: “الأجواء الخريفية المستقرة مستمرة حتى مطلع الأسبوع المقبل”.

وقالت غانم، إن هناك تغير في التوزيعات الضغطية بشكل كبير، لذلك نواجه يوما تغير في المناخ والأحوال الجوية.

الدكتورة منار غانم

زيادة معدلات الأمطار

ووجهت تحذيرًا للمواطنين بشأن فصل الخريف، قائلة: “فصل الخريف يتميز بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة، ولذلك من الضروري متابعة النشرات الجوية يوميا وقبل الخروج من المنزل”.

ويعتبر فصل الخريف فصلًا انتقاليًا، ففيه ينتقل الطقس من حرارة ورطوبة فصل الصيف إلى انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار، ويتسم الطقس فيه بالاعتدال في درجات الحرارة، وقد يشهد حالات عدم استقرار في الأحوال الجوية، بسبب تمركز منخفضات جوية على البحر المتوسط يصاحبها عدم استقرار في طبقات الجو العليا تعمل على سقوط أمطار متفاوتة الشـدة تكون غزيرة أحيانًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

وسيستمر فصل الخريف 2023 لمدة 89 يوما، وفقا للحسابات الفلكية، بعد ذلك حتى 21 ديسمبر، وسينخفض قوس المسار الظاهري اليومي للشمس عبر السماء في النصف الشمالي تدريجيًا من الكرة الأرضية مع قصر ساعات النهار، وفي الوقت نفسه فإن رحلة الشمس اليومية عبر السماء ستصبح أعلى فأعلى في النصف الجنوبي مع زيادة ساعات النهار.

وسيبدأ فصل الشتاء 2023 بحدوث الانقلاب الشتوي في 23 ديسمبر 2023 ليبدأ فصل الشتاء جغرافيًا ويستمر حتى مارس 2024.

الظواهر الجوية المتوقعة

درجات الحرارة اليوم الأربعاء:

القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 23.

الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 22.

مطروح العظمى 27 درجة والصغرى 21.

سوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 24.

قنا العظمى 38 درجة والصغرى 25.

أسوان العظمى 39 درجة والصغرى 26.