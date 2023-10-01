محافظة البحر الأحمر تتخذ إجراءات استباقية لمواجهة السيول والأمطار المتوقعة في الخريف

اتخذت محافظة البحر الأحمر سلسلة من الإجراءات الوقائية لمواجهة التحديات المرتقبة خلال موسم الخريف، حيث قامت بتجهيز عدة مخارج للسيول وبناء بحيرات وسدود لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول المحتملة.

وأوضح اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الخطة المشتركة التي وضعتها وزارة الري بالتعاون مع المحافظة وإدارة الأزمات.

وقال إن الجهود تمثلت في إنشاء بحيرة صناعية بوادي الدرب في رأس غارب، حيث بلغت سعتها المليون متر مكعب من مياه السيول، وتسهم في حماية وسط وجنوب المدينة من أخطار سيول وادي الدرب.

وأشار إلى إنشاء 10 سدود ركامية و6 بحيرات صناعية و6 حواجز ترابية خلف البحيرات وحائط توجيه دبش.

وأوضح حنفي أن الحماية تمتد أيضًا إلى مناطق أخرى في المحافظة، حيث تم إنشاء سد أم سمرة وسد أم حرينة وسد أم دهييس في الشيخ الشاذلي، وسد وادي حوضين 1 وبناء بحيرتين صناعيتين وحوجزين ركامين في شلاتين، وسد حواشية في رأس غارب وسد أبوملكة وسد فالق الوعر وبناء بحيرات صناعية في الغردقة وعرب صالح.