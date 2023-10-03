أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم

أصدر المركز الوطني للأرصاد السعودي تقريره اليومي عن حالة الطقس اليوم (الثلاثاء)، حيث توقع أن تشهد المناطق الشمالية هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح.

وابان المركز في تقريره أن أجزاءً من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل ستشهد سماءً غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة.

وبين كذلك أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وعن درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن، نوه إلى أن الحرارة يتوقع أن تصل إلى 41 درجة مئوية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والعاصمة الرياض، في حين تصل إلى 42 درجة بالدمام وبريدة، و36 درجة بجدة، و29 درجة في أبها.