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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من بينها القاهرة.. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار على هذه المحافظات

الارصاد
الارصاد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أننا ما زلنا نشهد استقرارا في الأحوال الجوية وانخفاضا في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أننا مازلنا متأثرين بامتداد منخفض جوي فى طبقات الجو العليا، يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة، والتي تحجب جزء من أشعة الشمس على مدار اليوم، وبالتالي تساعد على استقراره.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن مصادر الكتل الهوائية معظمها قادمة من جنوب أوروبا معتدلة بشكل كبير فى درجات حرارتها، موضحة أن اليوم تصل العظمي على القاهرة الكبرى إلى 30 درجة مئوية، والأجواء نهارا خريفية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلة على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وما بين حارة إلى شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ونوهت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بأنه سيحدث مزيد من الانخفاض ليلا فى درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة جدا فى معظم محافظات الجمهورية، إضافة إلى توقع باستمرار فرص سقوط الأمطار، بكميات تختلف من محافظة إلى أخري، وتكون ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على السواحل الشمالية الغربية مثل: مطروح والعلمين والإسكندرية، وخفيفة لبعض الأماكن من محافظات السواحل الشمالية الشرقية ومحافظات الوجه البحري، وقد تصل إلى مناطق من القاهرة الكبرى وبعض المناطق من مدن القناة، وهي غير مؤثرة تماما على أي أنشطة يومية.

الدكتورة منار غانم الأرصاد الجوية الأرصاد هيئة الأرصاد الاحوال الجوية درجات الحرارة

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