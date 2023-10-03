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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أجواء الخريف.. أمطار متفاوتة في هذه المناطق| تحذير هام

عاصفة
عاصفة

يسعي الكثير من المواطنين إلى معرفة حالة الطقس ودرجات الحرارة خاصة بعد عبور العاصفة دانيال علي مصر بسلام، فضلا عن بداية فصل الخريف، وانتهاء فصل الصيف رسميا.


حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

من المتوقع أن تشهد بعض المحافظات تكاثر السحب الرعدية الممطرة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وقد تصل إلى حد السيول.

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غدا.. الطقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا والعظمى بالقاهرة 30

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الطقس اليوم.. أجواء خريفية تصاحبها أمطار على عدة محافظات

وأطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرات عدة حول توقعات سقوط أمطار على القاهرة والسواحل الغربية في البلاد، وفقا للصور الصادرة عن الأقمار الصناعية، لافتة إلى أن حالة الأرصاد الجوية في طقس الخريف غير مستقرة ما بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة.

أمطار متفاوتة علي القاهرة

ومن المتوقع أن تشهد القاهرة أمطارا خفيفة ستقل تدريجيا كلما امتدت إلى الداخل، كما أنها ستكون متفاوتة الشدة على السواحل الغربية للبلاد، وكل من مطروح والعلمين والإسكندرية ومناطق من محافظات شمال الوجه البحري البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية.

اقتراب عاصفة التنين 


وزادت التوقعات خلال الساعات القليلة الماضية حول قدوم عاصفة التنين  إلا الأرصاد الجوية نفت ذلك مؤكدة أن فصل الخريف معروف عنه أنه فصل التقلبات الجوية وعادة ما تشهد البلاد خلاله منخفضات جوية متعمقة تتسبب فى سقوط الأمطار.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة أجواء خريفية ممطرة على شمال البلاد، ويتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 30 23

العاصمة الإدارية 30 22

6 أكتوبر 31 22

بنها 30 23

دمنهور 29 22

وادي النطرون 30 23

كفر الشيخ 29 22

المنصورة 29 22

الزقازيق 30 23

شبين الكوم 30 23

طنطا 29 22

دمياط 28 23

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 31 21

السويس 29 22

العريش 29 22

رفح 29 22

رأس سدر 32 24

نخل 28 20

كاترين 29 18

الطور 33 25
 

درجات الحرارة الأربعاء 4 أكتوبر 2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 5 أكتوبر 2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 الصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 الصغرى 27 درجة مئوية.

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9 محافظات| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة.. ماذا سيحدث؟

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أمطار في عدة مناطق اليوم| الأرصاد تكشف حالة الجو خلال الساعات المقبلة

درجات الحرارة الجمعة 6 أكتوبر 2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 الصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء : العظمى 37 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 الصغرى 27 درجة مئوية.

عاصفة عاصفة التنين حالة الطقس حالة الطقس اليوم درجات الحرارة

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