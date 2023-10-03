عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطقس اليوم.. أجواء خريفية تصاحبها أمطار على عدة محافظات

الطقس اليوم
الطقس اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد، أن الطقس اليوم، الثلاثاء، يشهد أجواءً خريفية ممطرة على شمال البلاد، حيث من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

وبحسب هيئة الأرصاد، حول الطقس اليوم، متوقع أن تقل حدة الأمطار كلما تقدمنا لتصبح خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحرى ومدن القناه والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد والصحراء الغربية.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، يكون معتدلا على السواحل الشمالية الغربية حارا على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

الطقس اليوم

ويكون الطقس اليوم لطيفا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق تكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وحول حالة البحرين، يكون البحرين المتوسط والأحمر حالتهما معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، بمختلف المحافظات: كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 20 درجة
السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 22 درجة
جنوب سيناء 34 للعظمى والصغرى 26 درجة
شمال الصعيد 32 للعظمى والصغرى 22 درجة
جنوب الصعيد 39 للعظمى والصغرى 26 درجة

وعن فرص الأمطار المتوقعة، خلال الطقس اليوم، تكون على مناطق القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

الطقس الطقس اليوم هيئة الأرصاد درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز في سكة الأهلي| قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا.. ارتياح أهلاوي وابتعاد ثلاثي الخطر

أمطار متفاوتة الشدة والقاهرة في القائمة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ 2022 وعيار21 الآن مفاجأة

ماذا تقول بين التشهد والتسليم في الصلاة؟.. النبي أوصى بـ26 كلمة ويغفلها كثيرون

رفض 2 مليون دولار.. ميدو يوجه تحية خاصة لـ رئيس الاتحاد السكندري

أنهى الاتفاق| آخر المستجدات بين الأهلي وأحمد فتوح نجم الزمالك.. تفاصيل

حريق كبير في السيدة زينب.. والحماية المدنية تدفع بسيارات الإطفاء

كسور وفقدان للوعي وزيارته ممنوعة.. تفاصيل الحالة الصحية لنقيب المهندسين |صور

ترشيحاتنا

باحث اقتصادي: احتشاد المصريين رسالة لقوى الشر وتجديد عهد مع الرئيس

إنقاذ مسجد السيدة زينب بعد احتراق 30 باكية وفرشا للباعة.. صور

“مخصماك” في أول يوم دراسة| إجراء عاجل من “التعليم” ضد مسئولي مدرسة بورسعيد.. والإدارة: “الدي جي” السبب

بحضور علماء ومفتين من 90 دولة.. دار الإفتاء تستعد لمؤتمرها العالمي الثامن

حشرة البق تغزو باريس.. وصحفي فرنسي: المهاجرون السبب|فما القصة؟

أعظم ملاحم التكاتف بين المصريين.. مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمم المتحدة تعلن عن توقع خطير بشأن سكان الهند في2050

مني زكي.. لأول مرة عارضة أزياء فى أسبوع الموضة بباريس

قصتها مأساوية.. تفاصيل تكريم سلطات روسيا مواطنا تركيا بسبب شابة حامل

توصية طبية تحدد مصير موديست مع الأهلي.. تفاصيل حاسمة

فيديو

أسماء ومفاجأت.. لاعب تونسي يكشف لجوء نجوم كرة بارزين للسحرة| فيديوجراف

اتوبيس يجوب شوارع القاهرة.. حمو بيكا يدعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

محمود الليثي يحتفل بنصر أكتوبر ودعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

حلقة النار.. العالم في انتظار ظواهر فلكية نادرة وهذا موعدها/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ