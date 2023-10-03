الطقس اليوم.. أجواء خريفية تصاحبها أمطار على عدة محافظات

أعلنت هيئة الأرصاد، أن الطقس اليوم، الثلاثاء، يشهد أجواءً خريفية ممطرة على شمال البلاد، حيث من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

وبحسب هيئة الأرصاد، حول الطقس اليوم، متوقع أن تقل حدة الأمطار كلما تقدمنا لتصبح خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحرى ومدن القناه والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد والصحراء الغربية.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، يكون معتدلا على السواحل الشمالية الغربية حارا على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

الطقس اليوم

ويكون الطقس اليوم لطيفا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق تكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وحول حالة البحرين، يكون البحرين المتوسط والأحمر حالتهما معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، بمختلف المحافظات: كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 20 درجة

السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 22 درجة

جنوب سيناء 34 للعظمى والصغرى 26 درجة

شمال الصعيد 32 للعظمى والصغرى 22 درجة

جنوب الصعيد 39 للعظمى والصغرى 26 درجة

وعن فرص الأمطار المتوقعة، خلال الطقس اليوم، تكون على مناطق القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وشمال الصعيد.