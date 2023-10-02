تحذير لأولياء الأمور.. أمطار تصل القاهرة وتراجع الحرارة 12 درجة مرة واحدة

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حيث يبحث الملايين عن حالة الطقس ودرجات الحرارة من هيئة الأرصاد الجوية اليوم ثاني أيام الدراسة في العام الجديد، بالتزامن مع انخفاض الحرارة الملحوظ الذي تشهده البلاد، إذ تتراجع درجات الحرارة وتسجل الصغرى أدنى مستوياتها على سانت كاترين بنحو 15 درجة فقط.

وحسب بيان الأرصاد الجوية، كشف الخبراء عن وجود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتراجع درجات الحرارة بقوة بين العظمى والصغرى بنحو 12 درجة على شمال الصعيد، إذ تسجل بني سويف العظمى 32 والصغرى ليلا 22 درجة فقط.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو