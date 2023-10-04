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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الهندي يعلن فقدان 23 جنديًا في فيضان مفاجئ

صدى البلد

أعلن الجيش الهندي، اليوم الأربعاء، عن فقدانه 23 جنديًا بعد أن اجتاح فيضان قوي ناجم عن هطول أمطار غزيرة في ولاية سيكيم الجبلية شمال شرق البلاد.

وحسب وكالة “فرانس برس” الفرنسية، قال الجيش في بيان "بسبب انفجار سحابة مفاجئة فوق بحيرة لوناك في شمال سيكيم، حدث فيضان مفاجئ في نهر تيستا، وتم الإبلاغ عن فقدان 23 فردًا وغرق بعض المركبات تحت الطين"، مؤكدًا أن "عمليات البحث جارية".

وتقع المنطقة النائية بالقرب من حدود الهند مع نيبال، وتقع بحيرة لوناك عند قاعدة نهر جليدي في القمم الثلجية التي تحيط بكانجشينجونجا، ثالث أعلى جبل في العالم.

وقال الجيش إن المياه المتدفقة من سد تشونجثانج عند المنبع تعني أن النهر ارتفع بالفعل بأكثر من 4.5 متر (15 قدمًا) عن المعتاد.

وتشيع الفيضانات المفاجئة خلال موسم الرياح الموسمية الذي يبدأ في يونيو وينسحب عادة من شبه القارة الهندية بحلول نهاية سبتمبر. 

الهند نيبال بحيرة لوناك فيضان الجيش الهندي

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