أمطار في عدة مناطق اليوم| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

يهتم المواطن المصري بمتابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية، للتعرف على درجات الحرارة المتوقعة، خاصة مع انتهاء فصل الصيف رسميا وبداية فصل الخريف وخلال التقرير التالي نرصد لكم أبرز مستجدات حالة الطقس اليوم.

رياح أوروبية وأمطار



كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، الثلاثاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، إن البلاد ما زالت تتأثر اليوم أيضًا بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على زيادة السحب المنخفضة والمتوسطة، والتي تعمل على حجب أشعة الشمس على مدار اليوم، ما يساعد على انخفاض درجات الحرارة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن معظم الكتل الهوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا معتدلة بشكل في درجات حرارتها، لافتة إلى أن درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، حيث تسود الأجواء الخريفية على البلاد.



وأشارت عضو المركز الإعلامي، بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وبعس المناطق من سيناء، بينما يوجد طقس معتدل تمامًا على محافظات السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ولفتت إلى أن فرص سقوط الأمطار مستمرة اليوم أيضًا وتختلف شدتها من محافظة لأخرى، وهي فرص أمطار خفيفة وقد تصل لمتوسطة في بعض الأماكن من السواحل الشمالية الغربية، ومنها مطروح والعلمين والإسكندرية وبعض المناطق من محافظات شمال الوجه البحري البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، وتمتد خفيفة في المناطق الداخلية جنوب الوجه البحري ومناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية.

أمطار في عدة مناطق اليوم

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن القاهرة ستسجل درجات حرارة تصل لـ 30 درجة، وأن هذا هو المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم هناك استمرار لـ سقوط الأمطار على محافظات:" مطروح والعلمين والإسكندرية، والبحيرة وكفر الشيخ، والدقهلية، والقاهرة وشمال الصعيد".

وأوضحت أن درجات الحرارة في البلاد مستمرة في الانخفاض بقيم الحرارة بمعظم محافظات الجمهورية، والأجواء خريفية في أغلب المحافظات بسبب استمرار التأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا الذي يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزءً من أشعة الشمس تعلى مدار اليوم وتساعد على انخفاض قيم الحرارة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن مصادر الكتل الهوائية معظمها شمالية معتدلة ومنخفضة في درجات حرارتها، لذلك، فإننا نشعر بالانخفاض في فترة النهار وفترات الليل، وبخاصة في فترات الليل المتأخر، لافتةً إلى وجود نشاط نسبي للرياح في بعض الأماكن مثل السواحل الشمالية الغربية وسيناء وشمال الصعيد وهو ما يساعد على نحو كبير بالمزيد من الإحساس بانخفاض قيم الحرارة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «وفي فترات النهار ومع سطوع أشعة الشمس خلال فترة الظهيرة نشعر بالأجواء الحارة والمائلة للحرارة على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، وأجواء معتدلة تماما على السواحل الشمالية المحافظات المطلة على البحر المتوسط والطقس ما بين حار إلى شديد الحرارة على محافظات الصعيد وجنوب سيناء في فترات النهار».

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

كشفت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لـ هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم، ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم والأسبوع الحالي.

وقالت "منار غانم" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، إن انخفاض درجات الحرارة مستمر في معظم المحافظات، ونعيش أجواء خريفية، نتيجة تأثرنا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لـ هيئة الارصاد الجوية، أن مصادر الكتل الهوائية معظمها شمالية، معتدلة ومنخفضة من حيث درجات الحرارة، ولذلك نشعر بانخفاض في درجات الحرارة طوال اليوم، وتصل درجات الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى إلى 30 درجة.

واسترسلت: مع غياب أشعة الشمس، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل ملحوظ، لتصبح الأجواء لطيفة تماما مصحوبة ببعض البرودة الخفيفة، خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة، متابعة: اليوم نشهد استمرار لتواجد السحب المنخفضة والمتوسطة.



ونوهت بأن هناك فرص لتساقط الأمطار متفاوتة الشدة، من الخفيفة والمتوسطة، وستمتد إلى محافظات الجنوب البحري والقاهرة الكبرى، مشددة على ان الامطار غير مؤثر على الأنشطة اليومية.

ولفت إلى وجود نشاط نسبي للرياح في بعض الأماكن، سيساهم في زيادة الشعور بانخفاض درجات الحرارة، متابعة: الأجواء الخريفية المستقرة مستمرة حتى مطلع الأسبوع القادم.

ووجهت تحذيرا للمواطنين بشأن فصل الخريق، قائلة:" فصل الخريف يتميز بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة، ولذلك من الضرورى متابعة النشرات الجوية يووميا وقبل الخروج من المنزل.