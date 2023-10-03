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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منخفض جوي.. تحذير عاجل من الأرصاد لتحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس خلال الساعات القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن البلاد تتعرض لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا. 

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أمطار متفاوتة الشدة.. مفاجأة من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة


وأضافت أن هذا المنخفض الجوي يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزءً من أشعة الشمس تعلى مدار اليوم وتساعد على انخفاض قيم الحرارة.
وتابعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد مستمرة في الانخفاض بقيم الحرارة بمعظم محافظات الجمهورية، والأجواء خريفية في أغلب المحافظات بسبب استمرار التأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن مصادر الكتل الهوائية معظمها شمالية معتدلة ومنخفضة في درجات حرارتها، لذلك، فإننا نشعر بالانخفاض في فترة النهار وفترات الليل، وبخاصة في فترات الليل المتأخر. 
أما عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة، أشارت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، الي أن هناك نشاط نسبي للرياح في بعض الأماكن مثل السواحل الشمالية الغربية وسيناء وشمال الصعيد وهو ما يساعد على نحو كبير بالمزيد من الإحساس بانخفاض قيم الحرارة.

واكملت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه مع فترات النهار ومع سطوع أشعة الشمس خلال فترة الظهيرة نشعر بالأجواء الحارة والمائلة للحرارة على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد. 
وأنهت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه متوقع اجواء معتدلة تماما على السواحل الشمالية المحافظات المطلة على البحر المتوسط والطقس ما بين حار إلى شديد الحرارة على محافظات الصعيد وجنوب سيناء في فترات النهار. 
 

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في محافظات الجمهورية 


العظمى الصغرى
القاهرة 30 23
العاصمة الإدارية 30 22
6 أكتوبر 31 22
بنها 30 23
دمنهور 29 22
وادي النطرون 30 23
كفر الشيخ 29 22
المنصورة 29 22
الزقازيق 30 23
شبين الكوم 30 23
طنطا 29 22
دمياط 28 23
بورسعيد 29 23
الإسماعيلية 31 21
السويس 30 22
العريش 29 22
رفح 29 22
رأس سدر 32 24
نخل 28 20
كاترين 29 18
الطور 33 25
طابا 30 24
شرم الشيخ 34 26
الإسكندرية 38 22
العلمين 28 22
مطروح 27 21
السلوم 27 20
سيوة 29 20
رأس غارب 33 25
الغردقة 33 25
سفاجا 34 26
مرسى علم 34 26
شلاتين 36 25
حلايب 33 26
أبو رماد 34 25
رأس حدربة 33 25
الفيوم 31 23
بني سويف 31 23
المنيا 32 22
أسيوط 32 22
سوهاج 33 24
قنا 36 25
الأقصر 38 26
أسوان 39 26
الوادي الجديد 36 24

 

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