بعد العاصفة دانيال .. مفاجآت في طقس الشتاء هذه الأيام

تحل نسائم الشتاء المحملة بزخات المطر الخفيفة حاملة معها بشائر الخير من أمطار الخير والبركة على أنحاء المعمورة، لذلك يرتبط فصل الشتاء عادة بذكريات عديدة مع الكثير ما جعله يحتل الصدارة على محركات البحث لمعرفة متى يبدأ..

متى يبدأ فصل شتاء 2023؟

حسب ما أعلنت عنه الأرصاد الجوية فقد أوضحت أن فصل الشتاء لعام 2023 سيبدأ 22 ديسمبر المقبل ويستمر حتى 20 مارس 2024 وفقًا لخبراء الأرصاد، علمًا بأن آخر أيام فصل الخريف ستكون 21 ديسمبر المقبل.

ورغم الأجواء التي تميل للشتاء حاليا واستقرارها إلا أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت من سقوط أمطار في النصف الثاني من الخريف تستمر حتى فصل الشتاء.

مفاجآت في النصف الثاني لخريف 2023

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات بانخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، وهو ما سيظهر تدريجيًا مع النصف الثاني من فصل الخريف، حيث يزيد انخفاض درجات الحرارة تدريجيًا حتى تصل إلى معدلاتها الطبيعية في فصل الشتاء.

6 أيام طقس غير عادية

بينت هيئة الأرصاد الجوية عبر حسابها على «فيس بوك»، أن حالة الطقس غدًا الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، من المتوقع أن تشهد طقسا مائلا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الغربية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد؛ يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق تكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

حالة الطقس في القاهرة

تشهد محافظة القاهرة نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد على فترات متقطعة.

أمطار على السواحل الشمالية

كما تشهد حالة الطقس غدًا أمطارا خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، قد تمتد خفيفة إلى مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتشهد حالة الطقس يومي الأربعاء والخميس 4 و5 أكتوبر 2023 أمطارا خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، تمتد خفيفة إلى مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

طقس 6 أكتوبر

ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023، أمطارا خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على متقطعة.

نشاط للرياح على هذه المناطق

وفي سياق مواز، تشهد حالة الطقس يومي السبت والأحد 7 و8 أكتوبر 2023 نشاطا للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.