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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

منقذ الدولة.. مسيرة حاشدة من أعضاء وكوادر حماة الوطن لتأييد الرئيس السيسي

صدى البلد

شارك الآلاف من قيادات وكوادر وأعضاء وقواعد حزب حماة الوطن التنظيمية في تنظيم مسيرات حاشدة من مقرات الحزب الرئيسية لكافة ميادين الجمهورية الرئيسية بالمحافظات، لتأييد ومطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح إيمانًا ويقينًا من الحزب بأن الرئيس هو منقذ الدولة المصرية ومثبت دعائمها، واستكمالًا لمسيرة البناء والعطاء التي بدأها نحو بناء الجمهورية الجديدة.

 

وتأتي تحركات الحزب إنفاذًا لبيان الحزب الصادر في يوليو الماضي بمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لولاية رئاسية جديدة، ويجدد اليوم تأييده ومطالبته من خلال الحشود المنتشرة بالميادين.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي حزب حماة الوطن الجمهورية الجديدة

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