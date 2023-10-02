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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحاضرون بـ"حكاية وطن" يناشدون السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

ناشد الحاضرون في جلسة السياسة الخارجية والأمن القومي بمؤتمر حكاية وطن،  الرئيس السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة على الهواء.

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وردد الحاضرون في القاعة، "استجيب ياريس لمطلب الشعب، وترشح للانتخابات المقبلة"، ورد السيسي، ضاحكا "هو انا مستجبتش".

وقال الرئيس السيسي:" انا بحكي الحكاية عشان تعرفوا يعني إيه دولة، ولازم الشعب المصري كله يعرف اللي حصل في مصر".

وأضاف الرئيس السيسي "ليا عظيم الشرف إن اللي ساعدني هو ربنا في بناء مصر".
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، "نعمل على إعادة بناء مؤسسات ادلولة بشكل مختلف بما يصعب على الأشرار أن يستهدفوها ".

 

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