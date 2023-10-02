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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حشود هائلة من أهالي الوادي الحديد لدعم الرئيس السيسي واحتفالًا بذكرى أكتوبر|شاهد

حشود لدعم السيسي
حشود لدعم السيسي

شهدت الساحة الشعبية بمدينة الخارجة بالوادي الجديد حشودا غفيرة  من المواطنين لدعم الرئيس السيسي والاحتفال بانتصارات أكتوبر.

يقول سيد الشامي، لموقع صدى البلد إن أهالي الواحات يدعمون الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لما شهدته معظم قرى المحافظة من مشروعات حياة كريمة على أرض الواقع.

 

وأضاف أن جميع أهالي المحافظة بلا استثناء، يدعمون الرئيس السيسي في انتخابات 2024، لتولي رئاسة الجمهورية فترة رئاسية ثالثة؛ وذلك من أجل إتمام ما بدأه الرئيس من مشروعات علي مستوي الجمهورية بصفة عامة وعلي مستوي الوادي الجديد بصفة خاصة لا يستطيع غيره استكمالها.

وكيل تعليم الوادي الجديد يتفقد العمل بالمدرسة الرسمية الدولية فى الخارجة

ومازالت  أصوات الشباب  والسيدات تتعالي، في هتافاتهم لدعم الرئيس السيسي، وفي حب الوطن احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر، "تحيا مصر تحيا مصر.. كلنا معاك يا سيسي.. كلنا بندعمك يا رئيس".

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