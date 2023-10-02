وكيل تعليم الوادي الجديد يتفقد العمل بالمدرسة الرسمية الدولية فى الخارجة

أجرى المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الإثنين، ترافقه المهندسة شيرين يمانى بهيئة فرع الابنية التعليمية جولة تفقدية لمقر المدرسة الرسمية الدولية( I.p.s ) بالخارجة.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.



وقد تابع آخر المستجدات من تنجيل الفناء و تجهيزات قاعات رياض الأطفال ، والحجرات الدراسية وأعمال رصف الفناء وأعمال الزراعات وتنجيل الملعب باللون الأخضر المبهج لإضفاء مظهر جمالى وحضارى مشرف يليق بهذا الصرح التعليمى العملاق.

هذا ولايزال باب التقديم مفتوح لعدد محدود من الطلاب بتخفيضات تصل لـ٥٠ ٪ من رسوم المصروفات الدراسية وشروط استثنائية لأبناء المحافظة