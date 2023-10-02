محافظ الوادي الجديد يبحث مع البنك الدولي إعداد دراسة عن مقومات وتراث الواحات

بحث محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط ونائبته حنان مجدي مع مسؤولي البنك الدولي عبر الفيديو كونفرانس، مجالات التعاون لإعداد دراسة عن واحات المحافظة ضمن مشروع دراسة موسعة عن الواحات المستدامة بمصر وتونس والمغرب ، وذلك بحضور المهندسة حنان الحضري خبير البيئة بالبنك الدولي، و آموس آيو خبير الموارد الطبيعية والبيئية، وعدد من مستشاري البنك .



وأكد المحافظ - في بيان اليوم / الاثنين / - أن الاجتماع تناول عرض أبرز المقومات الطبيعية والبيئية والتنموية التي تزخر بها المحافظة، وفرص التنمية المستدامة والمشروعات والصناعات التراثية القائمة، ومناقشة مجالات التعاون والاستفادة من المشروع في إصدار شهادات جودة لمنتجات المحافظة وتسويقها.



وأشار إلى أن الاجتماع تناول أيضا إنشاء منصة تعريفية عن الواحات، وإعداد دراسات معتمدة عن المياه الجوفية والأراضي الزراعية والطاقة الشمسية؛ لاستغلال المزايا التنافسية للمحافظة في إقامة مشروعات استثمارية وتنموية تعود بالنفع على أبنائها.