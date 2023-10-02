بعد الهجوم الإرهابي.. تركيا تعلن اعتقال 20 شخصا ينتمون لحزب العمال الكردستاني

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، اليوم الأثنين، أن قوات الأمن التركية اعتلقت 20 شخصا للاشتباه بانتمائهم إلى حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفة تركيا منظمة إرهابية.

وقال وزير الداخلية التركي عبر صفحته على منصة إكس، إن نتجية لعمليات مكافحة الإرهاب التي شنتها القوات التركية في إسطنبول تم إعتقال 20 شخصا تم الاشتباة بهم.

وشنت قوات الأمن التركية عمليات لمكافحة الإرهاب، بعد الهجوم الإرهابي على مبني وزارة الداخلية التركية في أنقرة الذي حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عنه.

وحاول عنصران استهداف مبنى تابعا لوزارة الداخلية التركية، حيث قام أحدهما بتفجيرنفسه عند مدخل المديرية الأمنية، وأعقب ذلك تبادل لإطلاق النار، تم على إثره تحييد العنصر الثاني، وأصيب اثنان من ضباط الشرطة بجروح طفيفة.

وأكدت وزارة الداخلية أن أحد المهاجمين كان عضوا في حزب العمال الكردستاني.