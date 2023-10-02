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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا تغرق | تحذير عاجل من إدارة الكوارث والطوارئ

صدى البلد

تعرضت إسطنبول أمس لأمطار غزيرة للمرة الأولى بعد أشهر من الجفاف.

وتسببت الأمطار الغزيرة، التي هطلت على المدينة، والتي كانت أول أمطار تشهدها إسطنبول بعد أشهر من الجفاف، في فيضانات كبيرة. 

كما أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخرين، وألحقت أضراراً بالممتلكات والبنية التحتية، وعطلت حركة المرور والنقل العام.

وكانت مناطق باشاك شهير وغازي عثمان باشا وأرناؤوط كوي وسلطان غازي وإسنيورت من بين الأكثر تضرراً من الفيضانات، حيث ارتفع منسوب المياه فوق السيارات وجرف عدداً منها.

وأصدرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية تحذيرات متكررة للسكان بسبب خطر العواصف الرعدية والفيضانات، ودعتهم إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أنفسهم وممتلكاته.

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