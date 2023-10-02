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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا تعلن استعدادها للحوار مع تركيا بشرط واحد

سوريا وتركيا
سوريا وتركيا

قال بسام صباغ  نائب وزير الخارجية السوري، إن إعلادة العلاقات مع تركيا مرهونة بسحب القوات التركية المتواجدة في سوريا، وإلا لن يكون هناك تطبيع للعلاقات معها.

وأضاف صباغ في تصريحات لوكالة سبوتينك الروسية، أن تركيا لا بد أن تسحب قواتها العسكرية من البلاد، وبعدها سنكون منفتحين للحوار معهم، لافتا إلى أن التواجد التركي يعتبر احتلال غير قانوني سيعرقل كل الجهود الرامية إلى إلعادة العلاقات بين البلدين.

وأوضح نائب وزير الخارجية السوري، أنه لا توجد أي نوع من أنواع الاتصالات أو العلاقات في الوقت الحالي مع تركيا.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع التركي، يشار جولر، إن تركيا مستعدة لاستئناف محادثات تطبيع العلاقات مع سوريا، لافتا إلى أن أنقرة ترفض الانسحاب من شمال سوريا.

وأضاف جولر: "نحن مستعدون دائماً للجلوس والحوار، لكن مطالب الجانب السوري ليست شيئا يمكن قبوله على الفور".

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