عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: المسيرات الأمريكية تخرق بروتوكولات تجنب الاشتباك في سوريا 6 مرات

أرشيفية
أرشيفية

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، فاديم كوليت، عن تسجيل 6 حالات خرق لبروتوكولات تجنب الاشتباك من قبل مسيرات "التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" في سوريا.

وقال كوليت في تصريحات نقلتها وكالة "تاس" الروسية "خلال النهار، تم تسجيل 6 حالات انتهاك لبروتوكولات عدم الاشتباك في 9 ديسمبر 2019، بعد أن قامت مسيرات التحالف بـ6 طلعات جوية دون التنسيق مع الجانب الروسي".

أمريكا تلقي القبض على عنصر من داعش في هجوم شمال سوريا

سوريا.. حريق ضخم بمحيط قلعة الكهف وتدخل عاجل للمروحيات الحربية

وأضاف "في منطقة التنف، تم تسجيل 6 انتهاكات خلال النهار من قبل مقاتلتين من طراز إف-16 ومقاتلتين رافال تابعة للتحالغ، ومن خلال مثل هذه الإجراءات يواصل التحالف خلق ظروف خطيرة قد تؤدي لحوادث طيران".

وأوضح أن وحدات الشرطة العسكرية الروسية قامت أيضا بدوريات خلال النهار في محافظات حلب والرقة والحسكة.

وتابع "خلال اليوم الماضي، تم تسجيل 4 هجمات على مواقع للقوات السورية من قبل الجماعات الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب".

روسيا سوريا أمريكا الدفاع الروسية فاديم كوليت المركز الروسي للمصالحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي يعاتب المصريين ويكشف واقعة مؤسفة أفقدت البلاد مليارات الدولارات |تقرير

الفستان وقع .. هيفاء وهبي تتعرض لموقف صادم على المسرح | فيديو

السبب الحقيقي لوفاة نجل سامي العدل.. مرض شائع يستهين به الجميع

بالمايوه.. نجم الأهلي السابق وزوجته يثيران الجدل من حمام السباحة|شاهد

مرض نادر في المخ .. مذيعة شهيرة تدخل في غيبوبة لمدة 3 أشهر

مش مصدقة نفسي.. فيديو مثير لوصلة رقص جمعت محمود حميدة وفنانة استعراضية

لا تخافوا ولكن احذروا| حقيقة وصول العاصفة إلياس إلى مصر.. وهذا موقف الدراسة من التأجيل

ارتفاع الدولار مقابل الجنيه.. أزمات أرهقت المصريين| ورؤية السيسي للتخلص من صداعها

موضوعات متعلقة

أمريكا تلقي القبض على عنصر من داعش في هجوم شمال سوريا

سوريا.. حريق ضخم بمحيط قلعة الكهف وتدخل عاجل للمروحيات الحربية

ترشيحاتنا

اللايك فصحه.. إمام عاشور يثير الجدل برد فعله على فوز الزمالك بالكونفدرالية

أستاذ طاقة: الاكتشافات البترولية وفرت لمصر 20 مليار دولار

خبير مياه: لدينا محطات تعالج 12 مليار متر مكعب مياه سنويا

روسيا: المسيرات الأمريكية تخرق بروتوكولات تجنب الاشتباك في سوريا 6 مرات

حقيقة ظهور "الغيلان" في ليبيا..عالم أزهري يوضح

عضو غرفة السياحة يكشف موعد افتتاح مشروع التجلي الأعظم بسيناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسئول هندي يتحرش بزميلته خلال حفل رسمي يحضره الوزراء

الجزيري اتضرب| تفاصيل خناقة مباراة الزمالك وأرتا سولار بعد الريمونتادا التاريخية

بستايل قديم.. سالى عبد السلام تثير الجدل باطلالة ملفتة

بملابس ملفتة.. مي حلمي تخطف الأنظار رفقة والدتها وشقيقها

فيديو

وفاة أحمد سامي العدل.. مات بعد والده بـ8 سنوات وبنفس مرضه

زلزال كبير يضرب تركيا .. وتحركات عاجلة لمواجهة عاصفة مدمرة|تغطية خاصة

برأسين وبدون أيدٍ.. ظهور تماثيل تشبه الأشباح على صفحة جوجل

نقاتل من أجل بلدنا .. أول تعليق للرئيس السيسي على الانتخابات الرئاسية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ