سوريا.. حريق ضخم بمحيط قلعة الكهف وتدخل عاجل للمروحيات الحربية



أفاد التلفزيون السوري باندلاع حريق ضخم بين منطقتي القدموس والشيخ بدر في محيط قلعة الكهف حيث تدخلت المروحيات الحربية للإطفاء نتيجة وعورة الأرض وسرعة الاشتعال.

وكانت عناصر فوج الإطفاء في اللاذقية بالأمس نفذوا 14 مهمة لإخماد حرائق اندلعت في مناطق متفرقة من المحافظة وذلك خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأوضح قائد فوج إطفاء اللاذقية المقدم مهند جعفر لصحيفة ”الوطن” السورية ، أنه تم إخماد حريق ضمن صالون منزل سكني في حي قنينص، دون تسجيل أية إصابات بشرية، إضافة لإخماد حريق أسلاك كهربائية في منطقة العسالية بجبلة.

وذكر جعفر أن باقي الحرائق نسبت في مساحات من الأعشاب والقصب بمناطق، الشراشير، الكيوي، كورنيش جبلة، طريق المواصلات، بستان صالح، جسر المزيرعة، مشقيتا، وعند طريق الشاطئ في مدينة اللاذقية.