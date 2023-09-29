سوريا تعزي العراق في ضحايا حريق نينوى



أعربت وزارة الخارجية والمغتربين السورية عن بالغ مشاعر الأسى والحزن شعبا وحكومة وقيادة إزاء الخسائر الفادحة في الأرواح والإصابات في حادث الحريق المروع الذي وقع في محافظة نينوى شمال العراق

وتقدمت الخارجية السورية في بيان لها بتعازيها الصادقة إلى الحكومة العراقية والشعب العراقي الشقيق وأهالي الضحايا الذين فقدوا أحباءهم وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين

وذكرت الخارجية قائلة : لم تنسَ سوريا موقف أهلنا في العراق بالوقوف إلى جانب الشعب السوري في كل ما حلَّ به وخاصّة بعد كارثة الزلزال في السادس من فبراير الماضي، حيث تؤكد وقوفها الصادق إلى جانب أهلنا في العراق الشقيق وترجو من الله عزَّ وجلّ ألاّ يصيب العراق مكروه