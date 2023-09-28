الكويت تعزي العراق في ضحايا حريق الوجدانية

تلقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني برقية تعزية ومواساة من رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بعد حادث الحريق الأليم الذي وقع في الوجدانية بنينوى.

وفي برقيته؛ أعرب رئيس مجلس الوزراء الكويتي فيها عن تعازيه لضحايا حادث الحريق الأليم، في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى.

كما عبر الشيخ أحمد نواف الصباح، في البرقية، عن مشاطرة الكويت حكومة وشعباً الأحزان في هذا الحادث المؤسف مع العراق، معبراً للسوداني ولأسر الضحايا عن خالص التعازي وعميق المواساة، مبتهلاً إلى المولى جلّ وعلا أن يتغمد الضحايا بعظيم مغفرته، وأن يمن على المصابين بسرعة التشافي.