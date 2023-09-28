العراق .. حريق جديد بمحافظة نينوى

أفادت وسائل إعلام عراقية بأن حريقا اندلع داخل أحد المجمعات في ناحية بعشيقة شمال شرقي محافظة نينوى.

وذكرت وكالة واعد العراقية أن قوات الدفاع المدني العراقية تحركت على الفور باتجاه الحريق حيث نجحت في إخماد النيران.

ويشار إلى أن حريقاً هائلاً وقع مساء أمس الثلاثاء، داخل قاعة مناسبات في ‍ ‍‍قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، ما أسفر عن وقوع المئات من الضحايا.

وشيع مئات العراقيين، أمس الأربعاء ، ضحايا الحريق المفجع الذي وقع خلال حفل زفاف، في منطقة قضاء "الحمدانية" بمحافظة نينوى، مما أسفر عن مقتل مئة شخص على الأقل.

وجرى تشييع الضحايا في بلدة قرقوش، ومرّت النعوش الواحد تلو الآخر نحو المقبرة أمام أنظار المئات من المشيعين، وحمل رجال النعوش التي لفّ بعضها بالأبيض وزيّنت بالورود.