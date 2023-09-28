عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق .. حريق جديد بمحافظة نينوى

حريق - ارشيفي
حريق - ارشيفي

أفادت وسائل إعلام عراقية بأن حريقا اندلع داخل أحد المجمعات في ناحية بعشيقة شمال شرقي محافظة نينوى.

وذكرت وكالة واعد العراقية أن قوات الدفاع المدني العراقية تحركت على الفور باتجاه الحريق حيث نجحت في إخماد النيران.

ويشار إلى أن حريقاً هائلاً وقع مساء أمس الثلاثاء، داخل قاعة مناسبات في ‍ ‍‍قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، ما أسفر عن وقوع المئات من الضحايا.

وشيع مئات العراقيين، أمس الأربعاء ، ضحايا الحريق المفجع الذي وقع خلال حفل زفاف، في منطقة قضاء "الحمدانية" بمحافظة نينوى، مما أسفر عن مقتل مئة شخص على الأقل.

وجرى تشييع الضحايا في بلدة قرقوش، ومرّت النعوش الواحد تلو الآخر نحو المقبرة أمام أنظار المئات من المشيعين، وحمل رجال النعوش التي لفّ بعضها بالأبيض وزيّنت بالورود.

العراق.. السوداني: سنستخدم كل الصلاحيات لرعاية عوائل ضحايا ومصابي حريق الحمدانية

رئيس وزراء العراق يصل نينوي للوقوف على تداعيات حريق الحمدانية وزيارة أسر الضحايا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنا صديق بابا ..سفاح بدون شرف يتعدي جسديا على صغيرة بالقاهرة الجديدة

قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السكر

حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. عفت نصار يُفاجئ الجميع بتصريحاته |فيديو

هل اقتربت عاصفة التنين؟| تحذير من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

ضربة مصرية إماراتية للدولار.. ماذا يعني تبادل الجنيه والدرهم؟

سلاح ناري كاتم للصوت.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة فتاة جامعة القاهرة

بيان عاجل من اللجنة الثلاثية قبل انتخابات الزمالك

استبعاد مؤقت.. قرار صارم من كولر تجاه موديست

موضوعات متعلقة

بعد حريق نينوى.. فاجعة جديدة تضرب العراق

العراق.. 94 حالة وفاة بحريق الحمدانية

ترشيحاتنا

هل سيتغير مناخ الفصول الأربعة؟..علماء يكتشفون مفاجأة صادمة في السحب

مايا مرسي: 11 ألف مشروع إقراض وادخار بنكي للسيدات في مصر

صندوق النقد الدولي يحذر من انقسام الاقتصاد العالمي إلى تكتلات

بعد الهزيمة من المصري .. أول رد فعل من فاركو عبر فيسبوك

إغلاق المدارس | انتشار عدوى تصيب الطلاب بالعمى في باكستان

بكري: الرئيس اتخذ قرارًا لا يستطيع الإقدام عليه سوى الأبطال.. وأنقذ الدولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عقوبات رادعة تنتظر نجوم باريس سان جيرمان.. ما القصة؟

فستان أنيق.. رانيا فريد شوقي تستعرض جمالها| شاهد

ماذا يحدث لجسمك نتيجة استخدام حقنة مضاد حيوي واحدة؟

عادة نفعلها يوميا تسبب أصعب أنواع الصداع .. اكتشفها

فيديو

أمطار رعدية| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

في أسنانها وبجسدها سم.. انتشار نوع غريب من الأسماك يباع مع البساريا

الموعد النهائي لبدء الدراسة وقرارات هامة من التعليم | تفاصيل

ضربة قوية للدولار وهبوط كبير في أسعار الذهب عالميا| ماذا يحدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ