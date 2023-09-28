رئيس وزراء العراق يصل نينوي للوقوف على تداعيات حريق الحمدانية وزيارة أسر الضحايا

وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إلى محافظة نينوي للوقوف على تداعيات حريق الحمدانية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس وزراء العراق، أن السوداني سيزور المصابين وعائلات الضحايا.

كان قد أعلن قائد عمليات نينوى في العراق اللواء الركن عبدالله الجبوري، اليوم الخميس، أن لجنة التحقيق في حريق الحمدانية أنهت إجراءاتها وأوقفت 19 شخصًا.

وقال قائد عمليات نينوى في تصريحات صحفية، إن نتيجة التحقيقات أوضحت أن هناك قصورًا واضحًا في شروط السلامة بقاعة أفراح الحمدانية.

وأضاف عبدالله الجبوري، أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين إداريين في قضاء الحمدانية.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، أن التحقيقات بشأن الحريق الذي نشب في قاعة للأفراح بمحافظة نينيوي ستشمل متعهدي البناء المتورطين.