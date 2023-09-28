القبض على 19 شخصًا.. إجراءت عاجلة من العراق بشأن حريق نينوي

أعلن قائد عمليات نينوى في العراق اللواء الركن عبدالله الجبوري، اليوم الخميس، أن لجنة التحقيق في حريق الحمدانية أنهت إجراءاتها وأوقفت 19 شخصًا.

وقال قائد عمليات نينوى في تصريحات صحفية، إن نتيجة التحقيقات أوضحت أن هناك قصورًا واضحًا في شروط السلامة بقاعة أفراح الحمدانية.

وأضاف عبدالله الجبوري، أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين إداريين في قضاء الحمدانية.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، أن التحقيقات بشأن الحريق الذي نشب في قاعة للأفراح بمحافظة نينيوي ستشمل متعهدي البناء المتورطين.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة العراقية، أن التحقيقات بشأن الحريق تشمل مسؤولين في الموصل، لافتا إلى أن نصف مصابي حريق الحمدانية يعانون من إصابات حرِجة.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، أن عدد ضحايا حريق نينوي ارتفع إلى 94 حالة وفاة، مشيرا إلى أنه تم طلب تقييما شاملا لكل قاعات الأفراح للتأكد من شروط السلامة.