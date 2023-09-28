عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القبض على 19 شخصًا.. إجراءت عاجلة من العراق بشأن حريق نينوي

حريق نينوي
حريق نينوي

أعلن قائد عمليات نينوى في العراق اللواء الركن عبدالله الجبوري، اليوم الخميس، أن لجنة التحقيق في حريق الحمدانية أنهت إجراءاتها وأوقفت 19 شخصًا.

وقال قائد عمليات نينوى في تصريحات صحفية، إن نتيجة التحقيقات أوضحت أن هناك قصورًا واضحًا في شروط السلامة بقاعة أفراح الحمدانية.

وأضاف عبدالله الجبوري، أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين إداريين في قضاء الحمدانية.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، أن التحقيقات بشأن الحريق الذي نشب في قاعة للأفراح بمحافظة نينيوي ستشمل متعهدي البناء المتورطين.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة العراقية، أن التحقيقات بشأن الحريق تشمل مسؤولين في الموصل، لافتا إلى أن نصف مصابي حريق الحمدانية يعانون من إصابات حرِجة.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، أن عدد ضحايا حريق نينوي ارتفع إلى 94 حالة وفاة، مشيرا إلى أنه تم طلب تقييما شاملا لكل قاعات الأفراح للتأكد من شروط السلامة.

بعد حريق نينوى.. فاجعة جديدة تضرب العراق

العراق نينوي حريق الحمدانية الحكومة العراقية حريق نينوي حريق العراق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|انهيار أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا..وعيار 21 الآن مفاجأة

قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السكر

تحول مفاجئ في حالة الطقس وأمطار تضرب القاهرة| هل اقتربت عاصفة التنين؟

ألفاظ خارجة.. شهود عيان يروون واقعة صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل

حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. عفت نصار يُفاجئ الجميع بتصريحاته |فيديو

عاجل .. المستشار سامح الخِشِن متحدثا رسميا لرئاسة مجلس الوزراء

مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات والمولات غدا.. اعرف التوقيتات

موظفة جامعة القاهرة| قصة عمرها 5 سنوات نهايتها بالرصاص.. تفاصيل صادمة

موضوعات متعلقة

مسئول عراقي: نصف مصابي حريق نينوى حالاتهم حرجة

بعد حريق نينوى.. فاجعة جديدة تضرب العراق

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس العراق في ضحايا حريق نينوي

كشف الأسباب .. بيان عاجل من القضاء العراقي بشأن حريق نينوى

العراق.. وزارة الداخلية : القبض على 3 متهمين في حادث حريق نينوى

آلاف العراقيين يشيعون ضحايا حريق الحمدانية في نينوى

ترشيحاتنا

حب من طرف واحد.. تفاصيل مصرع موظفة بجامعة القاهرة على يد زميلها

وزير التعليم : الوزارة جاهزة لطرح مسابقة لتأليف مناهج الإعدادية الجديدة

لليوم الرابع.. الآلاف من مُؤيدي السيسي يوثقون التوكيلات بالشهر العقاري بالقاهرة |صور

وزير التعليم يعلن إجراءات رفع العبء عن الأسر في العام الدراسي الجديد

600 جنيه هبوطا في أسعار الذهب بسبب قرار وزير التموين.. تفاصيل سارة

الهدف رقم 1600 باستاد القاهرة.. حسين الشحات نينجا الأهلي يتساوى مع بركات والحاوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عبد اللطيف منيع يتأهل لأوليمبياد باريس 2024 بعد حصوله على برونزية صربيا

لليوم الثالث|النواب يواصلون التوقيع على نماذج تزكية المرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية 2024

كتاب مُلهم.. خبيرة أمريكية توثق انبهارها بالقرآن الكريم بثلاثة أمور في سورة النحل|شاهد

العثور على جثة ممثلة ومذيعة شهيرة في حديقة بـ إسطنبول.. ماذا حدث؟

فيديو

الإعلامي نيشان يلقن ياسمين عز درسا والأخيرة ترفع دعوى ضده

تدهور اقتصادي عالمي غير مسبوق منذ أزمة كورونا.. مصر ليست الوحيدة

مقطع فيديو لفتاة تستمع للآيات القرانية يثير الجدل ..شاهد

فيديو لحادثة لعبة الملاهي يثير ذهول رواد السوشيال ميديا بكندا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ