كشف الأسباب .. بيان عاجل من القضاء العراقي بشأن حريق نينوى

أصدر قاضي التحقيق المختص توجيهاته الي الأجهزة الأمنية بالقبض على المتسببين في حادث حريق قاعة مناسبات في ‍قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى حيث تم اعتقال بعض العاملين في القاعة المشرفين على تنظيم كوشة العرس ونصب الألعاب النارية والتي كانت هي السبب الرئيسي في احتراق القاعة المسقفة بمادة البلاستك القابلة للاشتعال.



وأشار القضاء العراقي بحسب قناة الغدير الي ان إحاطة سقف القاعة بأقمشة سريعة الاشتعال كانت سببا أيضا في الحريق مما تسبب باشتعال السقف وانقطاع التيار الكهربائي ولم يكن هناك مخرج بعد غلق الباب الرئيسي للقاعة.

وأوضح القضاء العراقي ان صاحب القاعة سمير سولاقة وبقية المتهمين الهاربين قاموا بتسليم أنفسهم إلى الأجهزة الأمنية في أربيل وتم استلامهم من قبل الأجهزة الأمنية ونقلهم إلى مدينة الموصل لتدوين إقوالهم قضائيا.