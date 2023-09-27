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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. وزارة الداخلية : القبض على 3 متهمين في حادث حريق نينوى

العراق - علم
العراق - علم

أعلنت وزارة الداخلية العراقية ومن خلال التنسيق المشترك  مع وزارة الداخلية في إقليم كوردستان العراق تم إلقاء القبض على ٣ من المتهمين في حادث قضاء الحمدانية من أصل ٤ متهمين صدرت بحقهم أوامر قبض قضائية.

وبينت الداخلية العراقية انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم ومازالت التحقيقات جارية.

يذكر أن حريقاً هائلاً وقع مساء أمس الثلاثاء، داخل قاعة مناسبات في ‍قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، ما أسفر عن وقوع المئات من الضحايا.

ويشار الي ان  وزارة الصحة العراقية قد ذكرت  بأن الرقم الرسمي لضحايا حريق قاعة الزفاف بمدينة نينوي حتي الان هو 93 قتيلاً و100 مصاب.

وفي سياق متصل؛ اعربت السفارات الاوروبية والبعثات الدبلوماسية الاجنبية في العراق ،" سفارة المملكة المتحدة ، سفارة كندا ، بعثة الاتحاد الاوروبي في العراق "، عن تضامنها ومواساتها لعوائل ضحايا فاجعة حريق قاعة الزفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى.

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