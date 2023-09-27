العراق.. قرار هام من الدفاع المدني بعد فاجعة الحمدانية

أصدرت مديرية الدفاع المدني في بابل قرارا عاجلا بمنع استخدام الألعاب النارية داخل قاعات الأعراس والمناسبات الخاصة، وذلك بعد فاجعة الحمدانية التي راح ضحيتها أكثر من 250 شخصاً بين قتيل ومصاب.

وبدوره؛ نقلت الغدير عن مدير الدفاع المدني في بابل العميد أحمد علي حسين قوله :”سنبدأ يوم غد بحملة واسعة للكشف على جميع قاعات الأعراس والمناسبات الخاصة في المحافظة، وإلزام مالكيها بعدم استخدام الألعاب النارية داخل القاعات، من خلال تعهدات خطية”.

وأوضح أنه سيتم إنذار جميع القاعات المخالفة لشروط السلامة العامة، وفي حال عدم الالتزام سيتم رفع دعاوى قضائية بحق المخالفين.

وأشار إلى انه تمت إحالة جميع المخالفين في الجولات السابقة إلى لجنة الفصل في المقر العام، وتغريمهم حسب المادة 21/20 من قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013”.