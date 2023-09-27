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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. أول صور تظهر آثارا مأساوية لكارثة زفاف محافظة نينوى في العراق

أول صور تظهرآثارا
أول صور تظهرآثارا مأساوية لكارثة زفاف محافظة نينوى في العراق

كشفت مجموعة من الصور الآثار المدمرة التي لحقت بقاعة حفل زفاف مدينة الحمدانية بمحافظة نينوى في العراق، والتي نتج عنها الكارثة التي وقعت بها وفاة المئات وإصابة العشرات بشكل متفاوت، حيث يجرى إسعافهم حاليا في العديد من المستشفيات العراقية وسط تكاتف مجتمعي لإنقاذ من يمكن إنقاذه. 

أظهرت الصور الجديدة والصادمة بقايا ملابس سيدات ورجال وأطفال كانوا ضمن الحاضرين لحفل الزفاف الذي تجاوز عدد حضوره الألف شخص وفق العديد من تصريحات شهود عيان لمنافذ إخبارية عراقية. 

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وكشفت الصور الأولى من كارثة زفاف نينوى في العراق كيف تفحم سقف قاعة حفل الزفاف وجوانبها من الداخل والخارج، إضافة إلى انهيارات في هيكل القاعة الذي أصبح مجرد “خردة". 

وبينت الصور أيضا وجود أدوات إنقاذ ربما استعملها الحاضرون في إطفاء النيران من أجساد بعضهم البعض في كارثة نتج عنها موت المئات حرقا أو خنقا. 

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أول صور تظهرآثارا مأساوية لكارثة زفاف محافظة نينوى في العراق 
أول صور تظهرآثارا مأساوية لكارثة زفاف محافظة نينوى في العراق 
أول صور تظهرآثارا مأساوية لكارثة زفاف محافظة نينوى في العراق 
أول صور تظهرآثارا مأساوية لكارثة زفاف محافظة نينوى في العراق 
أول صور تظهرآثارا مأساوية لكارثة زفاف محافظة نينوى في العراق 
أول صور تظهرآثارا مأساوية لكارثة زفاف محافظة نينوى في العراق 
أول صور تظهرآثارا مأساوية لكارثة زفاف محافظة نينوى في العراق 
أول صور تظهرآثارا مأساوية لكارثة زفاف محافظة نينوى في العراق 

 

 

 

 

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