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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. الآلاف يشيعون ضحايا حريق الزفاف في نينوى| فيديو

حريق نينوي
حريق نينوي

خرج آلاف العراقيين، اليوم الأربعاء، لتشييع ضحايا حريق قاعة أفراح الحمدانية في محافظة نينوي بالموصل، ما أسفر عن مصرع وإصابة المئات.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اتخذ مجموعة من الإجراءات العاجلة، إثر حادثة الحريق المؤسف في إحدى قاعات الأعراس في قضاء الحمدانية (بغديدا) بمحافظة نينوى.

وبحسب البيان الصادر عن السوداني؛ أمر السوداني بضرورة تواجد وزيري الداخلية والصحة ميدانياً في محل الحادث، لأجل الإغاثة الفورية للمصابين والإشراف على عمليات الإنقاذ وتقديم المساعدة.

وشدد على ضرورة تبنّي الجهات الصحية المختصة علاج الجرحى والمصابين وتوفير أقصى حالات الرعاية، وحسب متطلبات الحالات للعلاج في داخل العراق أو خارجه.

كما أمر بتشكيل لجنة تحقيقية تباشر على الفور في التحقيق وكشف ملابسات الحادث، للوقوف على الأسباب وكشف نواحي التقصير.

ووجه أيضا باعداد الجهات المعنية قائمة دقيقة لضحايا الحادث وذويهم، لضمان حقوقهم القانونية والاعتبارية وتعويضهم مادياً.

فيما أعلن السوداني الحداد العام في مؤسسات الدولة كافة، لمدّة ثلاثة أيام، عزاءً في الضحايا ومواساةً لذويهم وأهلهم.

ودعا إلى استمرار الوزارات والمحافظات كافة، بإجراء الكشوفات للبنايات والتحقق من إجراءات السلامة، وتُحمل الجهات المعنية مسئولية أي خلل.

آلاف العراقيين الحمدانية نينوي العراق محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي

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