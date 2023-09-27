المعازيم انتهوا| حريق هائل في حفل زفاف يقضي على حياة 100 شخص بالعراق

لقى أكثر من 100 حتفهم وأصيب 150 آخرون، في حريق بقاعة زفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى العراقية، فيما راح الدفاع المدني يبحث عن ناجين وسط حطام المبنى المتفحم، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت "القاهرة الإخبارية".

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن حسن العلاف، نائب محافظ نينوى، إنه تأكد مقتل 113 شخصًا، وذكرت وسائل إعلام رسمية أن عدد القتلى لا يقل عن 100، فضلًا عن إصابة 150.

وقال الدفاع المدني العراقي: "المعلومات الأولية تشير إلى استخدام الألعاب النارية في أثناء حفل الزفاف، ما أدى إلى إشعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر ونشر الحريق بسرعة كبيرة وفاقم الأمر".

وأضاف "قاعة الأعراس مغلفة بألواح الإيكوبوند سريع الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء، حسب قانون الدفاع المدني، لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة".

وأظهر مقطع مصور من الموقع رجال الإطفاء وهم يبحثون عن ناجين وسط الحطام المتفحم للمبنى.

وأفادت بيانات رسمية بأن السلطات الاتحادية العراقية أرسلت سيارات إسعاف وأطقمًا طبية إلى الموقع.