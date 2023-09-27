أثناء رقصة السلو.. مكان تسبب في نجاة الكثيرين من كارثة زفاف نينوي بالعراق|صور

رقصة سلو جمعت بين العروس حنين وزوجها ريفان كانت بمثابة النقطة الفاصلة من تحول “حفل الزفاف السعيد” إلى “فاجعة إنسانية مأساوية” أدمت القلوب من مدينة الحمدانية بمحافظة نينوى في العراق إلى خارجها بسبب المفرقعات النارية التي أطلقت خلالها، كما أكد العديد من شهود العيان في تصريحات لمنافذ إعلامية مختلفة.

“خلال ثوانٍ من إطلاق مفرقات رقصة سلو العروسين حنين وريفان، اشتعل السقف ثم القاعة بأكملها”، هذا ما أكده أحد شعود العيان الناجين من كارثة زفاف محافظة نينوى أثناء تلقيه العلاج بأحد المستشفيات العراقية.

زفاف نينوى العراق

في سياق متصل، أكد العديد من شهود العيان أن “مطبخ قاعة الزفاف" كان أسرع مكان تسبب في نجاتهم من الموت حرقا أو خنقا، وكان من ضمن الشهود رجل عراقي فقد شقيقه وزوجته وبناته الاثنين، مشيرا في لقاء عبر الهواء إلى زوجته وشقيقته توفيا خنقا رغم أنه دفع بهما أولا للخروج قبله عندما هرعا إلى حمامات القاعة بينما هو نجا عندما خرج من “المطبخ”.

في السياق نفسه، ذكرت شاهدة عيان وابنة سيدة في مقطع فيديو قبل عثور شقيقها على جزء من فستان والدتهما فقط، أنها نجت من حريق حفل زفاف نينوى بفضل خروجها السريع من “مطبخ القاعة”.

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