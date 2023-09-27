عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أثناء رقصة السلو.. مكان تسبب في نجاة الكثيرين من كارثة زفاف نينوي بالعراق|صور

رقصة السلو..مكان
رقصة السلو..مكان تسبب في نجاة الكثيرين من كارثة زفاف العراق

رقصة سلو جمعت بين العروس حنين وزوجها ريفان كانت بمثابة النقطة الفاصلة من تحول “حفل الزفاف السعيد” إلى “فاجعة إنسانية مأساوية” أدمت القلوب من مدينة الحمدانية بمحافظة نينوى في العراق إلى خارجها بسبب المفرقعات النارية التي أطلقت خلالها، كما أكد العديد من شهود العيان في تصريحات لمنافذ إعلامية مختلفة. 

“خلال ثوانٍ من إطلاق مفرقات رقصة سلو العروسين حنين وريفان، اشتعل السقف ثم القاعة بأكملها”، هذا ما أكده أحد شعود العيان الناجين من كارثة زفاف محافظة نينوى أثناء تلقيه العلاج بأحد المستشفيات العراقية. 

زفاف نينوى العراق 

في سياق متصل، أكد العديد من شهود العيان أن “مطبخ قاعة الزفاف" كان أسرع مكان تسبب في نجاتهم من الموت حرقا أو خنقا، وكان من ضمن الشهود رجل عراقي فقد شقيقه وزوجته وبناته الاثنين، مشيرا في لقاء عبر الهواء إلى زوجته وشقيقته توفيا خنقا رغم أنه دفع بهما أولا للخروج قبله عندما هرعا إلى حمامات القاعة بينما هو نجا عندما خرج من “المطبخ”. 

في السياق نفسه، ذكرت شاهدة عيان وابنة سيدة في مقطع فيديو قبل عثور شقيقها على جزء من فستان والدتهما فقط، أنها نجت من حريق حفل زفاف نينوى بفضل خروجها السريع من “مطبخ القاعة”. 

لمشاهدة مقطع الفيديو الأول اضغط هنا 

لمشاهدة مقطع الفيديو الثاني اضغط هنا 

العراق.. الآلاف يشيعون ضحايا حريق الزفاف في نينوى| فيديو

القاعة بقت حديد.. صور صادمة تكشف آثار كارثة زفاف حنين وريفان بالعراق

 

 

 

 

 

 

نينوي العراق رقصة سلو حفل الزفاف السعيد المفرقعات النارية العروسين حنين وريفان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد فتاة مصر الجديدة بساعات.. جريمة داخل جامعة القاهرة | تفاصيل صادمة

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا وتفجّر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة

الحكومة تعلن موعد إجازة 6 أكتوبر

صديقتها لا تفارقها وطلقة بجسد المتهم.. مفاجآت جديدة في واقعة فتاة مصر الجديدة

إطلاق نار في جامعة القاهرة.. موظف ينهي حياة زميلته بكلية الآثار

الذكرى 25 لإنشاء Google.. ألعاب شهيرة مخفية داخل محرك جوجل

أمطار متفاوتة الشدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

عكس المتوقع.. مفاجأة في أسعار الطماطم والبصل اليوم بالأسواق

ترشيحاتنا

مكنتش أتخيّله أبدًا| سيد عبد الحفيظ يكشف سرًا في سبب رحيله عن الأهلي

قرار قضائي جديد بشأن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات| تفاصيل

سيد عبد الحفيظ يكشف كواليس رحيله عن الأهلي ودور حسام غالي

مفاجأة صادمة.. الكونجرس الأمريكي يكشف عن تلقي بايدن أموالا من الصين

رسائل تهديد وسيارة مشتعلة وخطوبة مرفوضة.. أسرار جديدة في جريمة جامعة القاهرة

رفض رسمي | خالد الغندور يعلن عن صدمة بشأن كهربا في الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء رقصة السلو.. مكان تسبب في نجاة الكثيرين من كارثة زفاف نينوي بالعراق|صور

القاعة بقت حديد.. صور صادمة تكشف آثار كارثة زفاف حنين وريفان بالعراق

إطلالة جريئة.. مي حلمي تستعرض رشاقتها| شاهد

عراقي يصرخ على الهواء: فقدت كل عائلتي في زفاف نينوى

فيديو

مفاجأة في أسعار البصل.. وانخفاض سعر السكر في هذا الموعد| تفاصيل

احذروا.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة من هذه الظاهرة | تغطية خاصة

سيد عبدالحفيظ يكشف كواليس رحيله عن الأهلي ووجهته المقبلة| فيديوجراف

1900 جنيه رسميا.. هبوط كبير في أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ