القاعة بقت حديد.. صور صادمة تكشف آثار كارثة زفاف حنين وريفان بالعراق

جثث تفحمت ومستشفيات امتلأت بالمصابين بعد أن انهارت قاعة زفاف في مدينة نينوى العراقية على رؤوس العروسين حنين وريفان ومئات المدعوين لتتحول مشاهد العرس خلال حوالي 120 دقيقة إلى مأتم وفاجعة أدمت قلوب العراقيين والملايين حول العالم.

من صرخات تدمي القلوب لـ رجال ونساء وأطفال اكتشفوا وفاة أفراد عائلتهم اختناقا أو حرقا أو لم يجدوا أثرا لهم حتي الآن، ظهرت صور صادمة توثق المشاهد الأولى لما حدث بقاعة الزفاف نفسها.

زفاف نينوى العراق

أظهرت عدة صور نشرتها منافذ إعلامية محلية انهيارات هيكل قاعة الزفاف بشكل كامل حيث احترق السقف وانهارت جوانبها كما أصبحت الكثير من أجزاء “قاعة زفاف نينوى” المأساوية مجرد هيكل “حديدي”.

أظهرت صور من تداعيات كارثة زفاف مدينة نينوى العراقية عن تكاتف أبناء الشعب العراقي مع بعضهم البعض حيث هرعوا إلى جميع المستشفيات وسط سيارات الإسعاف ورجال الأمن من أجل التبرع بالدماء للمصابين.

صورا صادمة تكشف آثارا من كارثة زفاف حنين وريفان في نينوي العراق

صورا صادمة تكشف آثارا من كارثة زفاف حنين وريفان في نينوي العراق

صورا صادمة تكشف آثارا من كارثة زفاف حنين وريفان في نينوي العراق

صورا صادمة تكشف آثارا من كارثة زفاف حنين وريفان في نينوي العراق

صورا صادمة تكشف آثارا من كارثة زفاف حنين وريفان في نينوي العراق

صورا صادمة تكشف آثارا من كارثة زفاف حنين وريفان في نينوي العراق

صورا صادمة تكشف آثارا من كارثة زفاف حنين وريفان في نينوي العراق