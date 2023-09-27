لم يجدا سوى جزء من فستان والدتهما.. فيديو مأساوي من زفاف نينوى بالعراق

فاجعة مأساوية لم تخطر على بال المئات من حاضري حفل زفاف أقيم داخل قاعة أفراح بمدينة “نينوى” الأثرية في العراق مخلفا عشرات المتوفين والمصابين.

وثق مقطع فيديو مؤلم اكتشاف رجل وشقيقته جزءا من فستان والدتهما “محروقا” أثناء رحلة البحث عنها في القاعة التي شهدت مأساة أفجعت قلوب الملايين حول العالم.

العراق

أظهر مقطع الفيديو أنه بينما تجرى إحدى شاهدات العيان في حفل الزفاف ما رآته وكيف هربت من مطبخ حفل الزفاف ظهر رجل يصرخ على الأرض وبجواه شقيقته.

نينوى

لم يتحمل الرجل مشهد امساكه بجزءا من فستان والدته محروقا فقط دون العثور عليها حتى ظل يصرخ بشدة وهو جالسا على الأرض وبيده الفستان “ماااا مااااا”.

وأثارت مقطع الفيديو المأساوي الذي حاول فيه البعض تهدئة الرجل حزن الآلاف.

(3) العراق - Search / X (twitter.com)

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