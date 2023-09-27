بعد وفاة 119 شخصا.. بوتين يوجه رسالة عاجلة إلي رئيس العراق

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه لنظيره العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد السوداني، بسبب الحريق الذي خلف أكثر من 100 قتيل في مدينة الحمدانية الليلة الماضية.

كانت قد أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، أن التقرير الأولي لحادث حريق قاعة الحمدانية بمحافظة نينوي، يشير إلى أن الحادث ليس جنائياً وإنما بسبب فقدان إجراءات السلامة والأمان.

وقالت وزارة الداخلية العراقية، إنه تم تشكيل لجنة تحقيق في حريق الحمدانية برئاسة مدير استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء خالد المحنا، أنه تم إصدار أمر من وزير الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونية بحق الذين لا يلتزمون بتوصيات الدفاع المدني.