بسبب الحريق.. إلغاء جميع احتفالات المولد النبوي في العراق

وجه ديوان الوقف السني في العراق، اليوم الأربعاء، بإلغاء جميع احتفالات المولد النبوي الشريف.

وذكر الديوان في بيان نلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “ديوان الوقف السني وجه بإلغاء جميع احتفالات المولد النبوي الشريف حداداً على أرواح ضحايا الحمدانية”.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، أن التقرير الأولي لحادث حريق قاعة الحمدانية بمحافظة نينوي، يشير إلى أن الحادث ليس جنائياً وإنما بسبب فقدان إجراءات السلامة والأمان.

وقالت وزارة الداخلية العراقية، إنه تم تشكيل لجنة تحقيق في حريق الحمدانية برئاسة مدير استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء خالد المحنا، أنه تم إصدار أمر من وزير الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونية بحق الذين لا يلتزمون بتوصيات الدفاع المدني.