مصرع وإصابة المئات.. أمير الكويت يعزي العراق في ضحايا حريق نينوي

أفادت وسائل الإعلام الكويتية، اليوم الأربعاء، أن أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قد بعث برقيتي تعزية إلى أخيه الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيق وإلى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" عبر في البرقيتين عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحريق الذي نشب في قاعة للمناسبات أثناء حفل زفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى شمال العراق والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين سائلا المولى تعالى أن يتغمد ضحايا هذا الحادث بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وان يحفظ جمهورية العراق وشعبها الشقيق من كل مكروه.

وشهدت محافظة نينوي، بالموصل العراقية، فجر اليوم الأربعاء، حريقًا ضخمًا في قاعة حفلات يقام فيها حفلات زفاف، ما أسفر عن مصرع وإصابة المئات من الحاضرين لها.

وصرحت دائرة صحة نينوى لوكالة الأنباء العراقية «واع» الأربعاء، بأنه قد تم تسجيل 114 حالة وفاة وأكثر من 150 إصابة، كحصيلة أولية جراء حادثة حريق قاعة المناسبات في الحمدانية بمحافظة نينوي، فيما قال الهلال الأحمر العراقي إن حصيلة الضحايا والمصابين تخطت 450.

وأعلنت مديرية الدفاع المدني استنفار فرق الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وذكرت المديرية في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن «الدفاع المدني يستنفر فرق الإطفاء للسيطرة على حادث حريق اندلع داخل قاعة للمناسبات في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى».

وأفادت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأربعاء، أن هناك أوامر صدرت بالقبض على 4 من أصحاب قاعة الأفراح في الحمدانية بمحافظة نينوي والتي اشتعلت بها النيران وتحولت إلى كارثة.