العراق.. محافظ نينوي يعلن الحداد لمدة أسبوع على أرواح ضحايا حريق الحمدانية

أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأربعاء، أن محافظ نينوى، نجم الجبوري، أعلن الحداد لمدة أسبوع إثر حريق الذي وقع في قاعة الأفراح في الحمدانية.

وشهدت محافظة نينوي بالموصل العراقية، فجر اليوم الأربعاء، حريقًا ضخمًا في قاعة حفلات يقام فيها حفلات زفاف، ما أسفر عن مصرع وإصابة المئات من المحتفلين.

ولقي 100 شخص من المحتفلين مصرعهم، وأصيب 150 آخرين نتيجة اشتعال النار في قاعة الحفلات التي كان يقام فيها الزفاف في مدينة الحمدانية في الموصل، وفقا لدائرة الصحة في محافظة نينوى.

وقالت الدائرة لوكالة الأنباء العراقية “واع”، إن الحصيلة الأولية لضحايا العرس وصلت إلى مئة شخص، فيما أعلن الهلال الأحمر العراقي، صباح اليوم الأربعاء، أن عدد ضحايا ومصابي حريق قاعة الأعراس بمحافظة نينوى يتجاوز الـ 450 شخصًا.