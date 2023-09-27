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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن حريق نينوي في العراق

حريق العراق
حريق العراق

أعنلت البعثة الأمم المتحدة إلى العراق، اليوم الثلاثاء، في بيان لها، أنها تشعر بالصدمة والألم بسبب الخسائر الفادحة في الأرواح والإصابات جراء الحريق الذي وقع في محافظة نينوى.

 

وشهدت محافظة نينوي بالموصل العراقية، فجر اليوم الأربعاء، حريقًا ضخمًا في قاعة حفلات يقام فيها حفلات زفاف، ما أسفر عن مصرع وإصابة المئات من المحتفلين.

ولقي 100 شخص من المحتفلين مصرعهم، وأصيب 150 آخرين نتيجة اشتعال النار في قاعة الحفلات التي كان يقام فيها الزفاف في مدينة الحمدانية في الموصل، وفقا لدائرة الصحة في محافظة نينوى.

 

وقالت الدائرة لوكالة الأنباء العراقية “واع”، إن الحصيلة الأولية لضحايا العرس وصلت إلى مئة شخص، فيما أعلن الهلال الأحمر العراقي، صباح اليوم الأربعاء، أن عدد ضحايا ومصابي حريق قاعة الأعراس بمحافظة نينوى يتجاوز الـ 450 شخصًا.

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