مصير العروسين وسبب الحريق.. أحد العمال بقاعة نينوى بالعراق يفجر مفاجأة جديدة

عرضت قناة الغد تقرير فيديو بعنوان :" أحد الناجين من حريق زفاف العراق يكشف مصير العريس والعروس".



وقال أحد العاملين بالقاعة التي حرقت، إن السبب في الكارث يرجع لـ قيام بعض الحضور، بإشعال الألعاب النارية التي تسببت في الحريق.

وأضاف أن القاعة كان بها حوالي 900 مواطن عراقي، وأن ه بعد إشعال النار وقع الكل على بعضه، من الحضور.

وأشار إلى أن العريس والعروسة، خرجوا بدون إصابات، ولكن هناك وفيات تتجاوز الـ 100، والإصابات كثيرة.



كما عرضت قناة الحدث تقرير فيديو بعنوان :" كارثة حريق نينوى بالعراق، ووفاة الكثير من المواطنين في حفل الزفاف الشهير".

وظهر في التقرير تجمع أسر الضحايا، وهم يبكون، وينتظرون جثامين الضحايا، ومتابعة حالة المصابين.

وكشفت إحدى الفتيات وهي تبكي بكاء شديدا، أن شقيتها، وأولاد عمها، كانوا ضمن ضحايا، حريق الحمدانية، وأنهم كانوا في حفل زفاف.

وتابعت هناك مصابين، وهناك حالات صعبة، وربنا يعنهم يا رب، ويتم شفاء المصابين، ويرحم الضحايا.

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان " أكثر من 100 قتيل في حريق خلال حفل زفاف بالعراق".

وجاء في التقرير أنه في أثناء حفل زفاف كبير بالعراق، لـ العروسين حنين وريفان، وخلال ثوان معدودة، انقلب الفرح لـ ترح، بعد حريق مفاجئ.



وأوضح التقرير أن الحريق نشب في القاعة التي كان بها حفل الزفاف، وذلك أودى بحياة أكثر من 100 شخص، وإصابة أكثر من 150 شخصا.