القبض على 4 متورطين.. أول إجراء من العراق بعد كارثة حريق فرح نينوى

أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأربعاء، بأن هناك أوامر صدرت بالقبض على 4 من أصحاب قاعة الأفراح في الحمدانية بمحافظة نينوى والتي اشتعلت بها النيران وتحولت إلى كارثة.

وشهدت محافظة نينوي، بالموصل العراقية، فجر اليوم الأربعاء، حريقًا ضخمًا في قاعة حفلات يقام فيها حفلات زفاف، ما أسفر عن مصرع وإصابة المئات من الحاضرين لها.

وقد أعلن محافظ نينوى، نجم الجبوري، الحداد لمدة أسبوع؛ إثر حريق الذي وقع في قاعة الأفراح في الحمدانية.

كما أعلن محافظ نينوى ارتفاع عدد ضحايا حريق فرح نينوى في الحمدانية إلى 114 قتيلا ونحو 200 مصاب.