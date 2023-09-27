عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القبض على 4 متورطين.. أول إجراء من العراق بعد كارثة حريق فرح نينوى

حريق نينوي
حريق نينوي

أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأربعاء، بأن هناك أوامر صدرت بالقبض على 4 من أصحاب قاعة الأفراح في الحمدانية بمحافظة نينوى والتي اشتعلت بها النيران وتحولت إلى كارثة.

وشهدت محافظة نينوي، بالموصل العراقية، فجر اليوم الأربعاء، حريقًا ضخمًا في قاعة حفلات يقام فيها حفلات زفاف، ما أسفر عن مصرع وإصابة المئات من الحاضرين لها.

وقد أعلن محافظ نينوى، نجم الجبوري، الحداد لمدة أسبوع؛ إثر حريق الذي وقع في قاعة الأفراح في الحمدانية.

كما أعلن محافظ نينوى ارتفاع عدد ضحايا حريق فرح نينوى في الحمدانية إلى 114 قتيلا ونحو 200 مصاب.

بعد مصرع 114 شخصا.. السعودية تعرب عن تعازيها في ضحايا زفاف العراق

العراق.. محافظ نينوي يعلن الحداد لمدة أسبوع على أرواح ضحايا حريق الحمدانية

نينوي محافظة نينوي الحمدانية نجم الجبوري العراق حريق نينوي حريق العراق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا وتفجّر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة

فتاة مصر الجديدة.. القصة الكاملة لإنهاء شاب حياة خطيبته السابقة

شاب ينهي حياة خطيبته وسط الشارع بمصر الجديدة.. فيديو

1900 جنيه رسميًا|تراجع تاريخي يضرب أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

عكس المتوقع.. مفاجأة في أسعار الطماطم والبصل اليوم بالأسواق

رد مفاجئ من سيد عبد الحفيظ على إمكانية توليه رئاسة الأهلي

أعلى سعر فائدة.. تفاصيل شهادة القمة من بنك مصر

هل يعاد لقاء المقاولون.. إبعاد أمين عمر مؤقتا عن إدارة مباريات الزمالك بالدوري

موضوعات متعلقة

بعد مصرع 114 شخصا.. السعودية تعرب عن تعازيها في ضحايا زفاف العراق

العراق.. محافظ نينوي يعلن الحداد لمدة أسبوع على أرواح ضحايا حريق الحمدانية

بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن حريق نينوي في العراق

مصر تعرب عن تعازيها وتضامنها مع العراق إثر حادث الحريق بمحافظة نينوى

الفرح تحول لـ عزاء.. مصرع وإصابة 250 شخصا بحفل زفاف في العراق

ترشيحاتنا

السيسي: نحتفل بالمولد النبوي بينما يمر العالم بقلق واضطراب لم يحدث منذ عقود

قرار اعتزالي نهائي| سميرة محسن: أغلقت البطاقة الضريبية وأعود في حالة واحدة.. خاص

السيسي: نبذل الجهود لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل ظروف صعبة

إخلاء فندق في بغداد وإجلاء دبلوماسيين بسبب اشتعال حريق.. فيديو

مصرع وإصابة المئات.. أمير الكويت يعزي العراق في ضحايا حريق نينوي

تخطت حدود الزمان والمكان.. شيخ الأزهر يرد على أكذوبة الغرب ضد الرسالة المحمدية|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل ما تفتحها.. خطوات سهلة لمعرفة البيض الفاسد من السليم

بعد تصدرها التريند.. إطلالات تبرز جمال لورا عماد طليقة شريف منير

لغز رياضي يترك مئات البريطانيين في حيرة.. هل تستطيع حله

4 أسباب غير متوقعة تؤدي لحدوث النزيف الداخلي.. احذرها

فيديو

باخد 500 جنيه في الساعة.. اعترافات تفصيلية ضد قوادة المتعة الحرام بالجيزة

إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خطاب الزمالك وماذا تقول اللائحة/ فيديو جراف

حمى الضنك تجتاح بلدا عربيا مجاورا لمصر.. مئات الوفيات

عقاقير مغشوشة بالأسواق.. هيئة الدواء تطلق تحذيرا عاجلا للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ