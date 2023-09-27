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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

عراقي يصرخ على الهواء: فقدت كل عائلتي في زفاف نينوى

عراقي يصرخ على الهواء:فقدت
عراقي يصرخ على الهواء:فقدت كل عائلتي في زفاف نينوى

حالة من الصدمة والحسرة والألم سيطرت على ناجٍ من كارثة حفل زفاف مدينة نينوى العراقية حيث ظل يصرخ عبر الهواء بعد وفاة جميع أفراد عائلته الذين كانوا من بين المئات حاضري الزفاف المأساوي. 

 

قال الرجل العراقي في لقاء مع عدة قنوات محلية عبر الهواء بعد كارثة حفل زفاف حنين وريفان بالعراق: “عائلة كاملة راحت، زوجتي وأخويه لاقيتهم مخنوقين، وبناتي الاثنين محروقين". 

 

زفاف نينوى 

وتابع الناجي العراقي المكلوم على أمره في فيديو أذاعته “العراق برس” عبر منصة “إكس”: “القاعة ما بيها أي إجراءات سلامة، ولا طفايات، هم صاحبها الفلوس فقط، مع الأسف”. 

 

 وعندما سأله أحد المراسلين عن عدد حضور حفل زفاف نينوى، أجاب الناجي العراقي المصدوم: “ألف وشوية، وأنا دفعت زوجتي وأخويه قدامي بس للأسف راحوا على الحمامات وأنا خرجت من المطبخ”. 

لمشاهدة مقطع الفيديو اضغط هنا 

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