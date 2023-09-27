حكاية فرح تحول لكارثة إنسانية|النيران تلتهم 114 من المعازيم وأبكت العراق كله

شهد العراق كارثة إنسانية حولت البلد كله إلى سرادق عزاء كبير؛ حزنا وتعاطفا مع أسر وعائلات 114 ضحية من المعازيم، الذين جاءوا متلمسين لحظات من الفرح، فأبكوا جميع من سمع عن مأساتهم بعد أن التهمتهم النيران وتركتهم حصيدا خامدين.

وشب حريق ضخم داخل قاعة لحفلات الزفاف بمحافظة نينوى العراقية أتى على كل بما بداخل القاعة وحوله إلى ركام دون أن يفرق بين بشر أو حجر، ما أودى بحياة العشرات وتسبب بإصابة المئات، وسط توقعات بارتفاع الحصيلة مع مرور الوقت وحصر الضحايا.

حريق العراق

فاجعة إنسانية في نينوى العراق

وقالت دائرة صحة نينوى لوكالة الأنباء العراقية (واع)، الأربعاء، إنه تم تسجيل 114 حالة وفاة وأكثر من 150 إصابة، كحصيلة أولية جراء حادثة حريق قاعة المناسبات في الحمدانية بمحافظة نينوي، فيما قال الهلال الأحمر العراقي إن حصيلة الضحايا والمصابين تخطت 450.

وقال الدفاع المدني العراقي: "المعلومات الأولية تشير إلى استخدام الألعاب النارية في أثناء حفل الزفاف، ما أدى إلى إشعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر، ثم انتشر الحريق بسرعة كبيرة".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن دائرة الصحة في محافظة نينوى، أنه تم تسجيل أكثر 100 حالة وفاة وأكثر من 200 مصابا كحصيلة أولية، جراء الكارثة التي حلت بالبلدة المسيحية الواقعة شرق مدينة الموصل.

وفي مستشفى الحمدانية العام، شاهد مصور وكالة الأنباء الفرنسية سيارات إسعاف تهرع ذهابا وإيابا لنقل المصابين، في حين تجمع أمام المستشفى عشرات الأشخاص، منهم أقرباء للضحايا وآخرون جاؤوا للتبرع بالدم.

ووقف آخرون كذلك أمام شاحنة براد للموتى تكدست فيها أكياس سوداء وضعت فيها جثث القتلى، وفق المصور.

ومن جهته، قال الدفاع المدني إن "معلومات أولية" تشير إلى أن سبب الحريق هو "استخدام الألعاب النارية في أثناء حفل الزفاف"، ما أدى إلى "إشعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر"، ثم انتشر "الحريق بسرعة كبيرة".

وأضاف في بيان أن القاعة "مغلفة بألواح الإيكوبوند"، وهي مادة للبناء مكونة من الألمنيوم والبلاستيك و"سريعة الاشتعال"، موضحا أن استخدام هذه الألواح في البناء "مخالف لتعليمات السلامة" المنصوص عليها قانونا.

وبحسب الدفاع المدني، فإن "الحريق أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال قليلة الكلفة تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران".

ولا يتم الالتزام غالبا بتعليمات السلامة في العراق، حيث البنى التحتية متداعية نتيجة عقود من النزاعات، ما يؤدي مرارا إلى اندلاع حرائق وكوارث مميتة أخرى.

حريق الزفاف بالعراق

إصابة أكثر من 450 شخصا

ووجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وزيري الداخلية والصحة ببذل كل ما في وسعهما لمساعدة المتضررين من الحريق الذي اندلع في قاعة الهيثم للأفراح.

من جهته، قال محافظ نينوي، نجم الجبوري، لوكالة الأنباء الرسمية إن رئيس الوزراء وجه في اتصال هاتفي بالاستنفار التام لإسعاف المصابين، مشيرا إلى نقل المصابين الى مستشفيات نينوى وكردستان.

وأكد "الجبوري" عدم وجود إحصائية نهائية لعدد الوفيات والمصابين جراء الحريق، فيما قال أحد ضيوف حفل الزفاف المأساوي للقناة الأولى العراقية إن "العريس وعروسه بخير، لكن حالتهما النفسية مدمرة".

وفي وقت لاحق، أفاد الهلال الأحمر العراقي في بيان بارتفاع عدد ضحايا ومصابي حريق قاعة الأفراح في الحمدانية إلى أكثر من 450 شخصا.

أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخلاء جميع المصابين في حادث حريق الحمدانية.

وقال الشمري لوكالة الانباء العراقية، أنه "توجه إلى محافظة نينوى للوقوف على تداعيات حادث حريق قاعات الأعراس في الحمدانية"، مضيفا أن "الدفاع المدني تمكن من إخلاء جميع المصابين في حادث الحريق".

مصر تعزي العراق في ضحايا حريق نينوى

وأعرب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن خالص تعازي جمهورية مصر العربية وتضامنها مع العراق الشقيق، حكومة وشعبا، إثر حادث الحريق المروع الذي اندلع بمحافظة نينوى، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين.

كما تقدم السفير أحمد أبو زيد -في ييان له اليوم الأربعاء -بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأعنلت بعثة الأمم المتحدة إلى العراق، في بيان لها، أنها تشعر بالصدمة والألم بسبب الخسائر الفادحة في الأرواح والإصابات جراء الحريق الذي وقع في محافظة نينوى.