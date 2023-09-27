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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. أنباء عن نشوب حريق في فندق ببغداد

فندق الرشيد
فندق الرشيد

أفادت قناة "الحدث" العراقية، باندلاع حريق في فندق الرشيد وسط المنطقة الخضراء ببغداد، حيث تم إخلاء كافة النزلاء والبعثات الدبلوماسية منه.

يأتي ذلك بالتزامن مع اندلاع حريق ضخم داخل قاعة مناسبات شرق الموصل بمحافظة نينوى، ما أسفر عن مصرع وإصابة المئات.

وحسب شبكة "السومرية نيوز" العراقية، قال مصدر أمني، إن "حريقاً اندلع داخل قاعة أعراس وسط قضاء الحمدانية شرق مدينة الموصل".

وأضاف المصدر أن "هناك استنفاراً للدفاع المدني والأجهزة الأمنية لإنقاذ المصابين جراء الحريق داخل القاعة التي كانت تضم أكثر من 1000 شخص.

من جانبه، أعلن الهلال الأحمر العراقي، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد ضحايا ومصابي حريق محافظة نينوي إلى أكثر من 450 شخصًا.

حريق المنطقة الخضراء ببغداد بغداد قاعة مناسبات الموصل

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