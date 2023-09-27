بسبب حريق هائل في حفل زفاف بالعراق | قرارات أمنية عاجلة

شهدت محافظة نينوي بالموصل العراقية، فجر اليوم الأربعاء، حريقًا ضخمًا في قاعة حفلات يقام فيها حفلات زفاف، ما أسفر عن مصرع وإصابة المئات من المحتفلين.

وفاة أكثر من 100 شخص في حريق العراق

ولقي أكثر من 100 شخص من المحتفلين مصرعهم، وأصيب 150 آخرين نتيجة اشتعال النار في قاعة الحفلات التي كان يقام فيها الزفاف في مدينة الحمدانية في الموصل، وفقا لدائرة الصحة في محافظة نينوى.

وقالت الدائرة لوكالة الأنباء العراقية “واع”، إن الحصيلة الأولية لضحايا العرس وصلت إلى مئة شخص، فيما أعلن الهلال الأحمر العراقي، صباح اليوم الأربعاء، أن عدد ضحايا ومصابي حريق قاعة الأعراس بمحافظة نينوى يتجاوز الـ 450 شخصًا.

تعليق عاجل من الأمم المتحدة علي الحريق

وأعنلت البعثة الأمم المتحدة إلى العراق، اليوم الثلاثاء، في بيان لها، أنها تشعر بالصدمة والألم بسبب الخسائر الفادحة في الأرواح والإصابات جراء الحريق الذي وقع في محافظة نينوى.

القبض علي متسببي الحريق

أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع"، ان هناك أوامر صدرت بالقبض على 4 من أصحاب قاعة الأفراح في الحمدانية بمحافظة نينوى والتي اشتعلت بها النيران وتحولت إلى كارثة..

وقد أعلن محافظ نينوى، نجم الجبوري، الحداد لمدة أسبوع؛ إثر حريق الذي وقع في قاعة الأفراح في الحمدانية.

كما أعلن محافظ نينوى ارتفاع عدد ضحايا حريق فرح نينوى في الحمدانية إلى 114 قتيلا ونحو 200 مصاب.

وتلقت العراق التعازي و التضامن في الحادث الأليم، وكانت مصر أول المعزين ونقلت الكويت و السعودية و روسيا تعازيهم الي القيادة الروسية.