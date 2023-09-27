آلاف العراقيين يشيعون ضحايا حريق الحمدانية في نينوى

خرج آلاف العراقيين، اليوم الأربعاء، لتشييع ضحايا حريق قاعة أفراح الحمدانية في محافظة نينوي بالموصل، الذي شب بصورة سريعة داخل القاعة وأودى بحياة 100 شخص على الأقل وأصاب نحو 150 آخرين، مساء الثلاثاء، بحسب ما نقلته قناة "القاهر الإخبارية".

واتخذ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مجموعة من الإجراءات العاجلة، إثر حادثة الحريق المؤسف في إحدى قاعات الأعراس في قضاء الحمدانية بغديدا بمحافظة نينوى.

وأمر السوداني بضرورة تواجد وزيري الداخلية والصحة ميدانياً في محل الحادث، لأجل الإغاثة الفورية للمصابين والإشراف على عمليات الإنقاذ وتقديم المساعدة.

وشدد على ضرورة تبنّي الجهات الصحية المختصة علاج الجرحى والمصابين وتوفير أقصى حالات الرعاية، وحسب متطلبات الحالات للعلاج في داخل العراق أو خارجه.

كما أمر بتشكيل لجنة تحقيقية تباشر على الفور في التحقيق وكشف ملابسات الحادث، للوقوف على الأسباب وكشف نواحي التقصير.

أعلنت البلاد الحداد 3 أيام.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية إصدار أوامر بإلقاء القبض على 4 أشخاص من أصحاب قاعة الأعراس في حين أعلنت البلاد الحداد 3 أيام.