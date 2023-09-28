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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. السوداني: استخدام كل الصلاحيات لرعاية عوائل ضحايا ومصابي حريق الحمدانية

شياع السوداني
شياع السوداني

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن هناك تقصيرا وإهمالا وعدم إحساس بالمسؤولية، حيث بدا جليا في حريق عرس الحمدانية ، مضيفا “واجبنا كدولة أن نقف عند هذا الخلل الكبير”.

وذكر رئيس الوزراء انه سيتم توضيح  نتائج التحقيقات والمقصرين كما اتضحت مسبقاً الجهات المقصرة في تشييد بناية تخلو من شروط السلامة.

وقال السوداني: في الوصف القانوني هناك إهمال إزاء بناية مشيدة بالتجاوز، وكان يفترض أن يكون هناك إجراء من قبل رئيس الوحدة الإدارية والدوائر المعنية.

وأضاف : لن يكون هناك تساهل مع أية حالة تقصير من قبل أي موظف بالدولة، وهذا هو منهج الحكومة.

وتابع : سيُنقل المصابون إلى خارج العراق، بناءً على التقارير الطبية الصادرة عن وزارة الصحة.

وأردف : سنستخدم كل الصلاحيات لرعاية عوائل الضحايا والمصابين وتعويضهم عن آثار الحادث الأليم.

وأتم السوداني تصريحاته قائلا : هذا الحادث مناسبة للوحدة والتضامن وتعزيز قيم التعايش التي تجمعنا، ويجب أن نتضامن بكل ما لدينا من عناصر القوة.

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