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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محاولات للسيطرة علي حريق بريف اللاذقية الشمالي في سوريا |شاهد

صدى البلد

أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي السوري محمد حسان قطنا، اليوم الأحد، أنه تمت السيطرة على كل الحرائق في غابات ريف اللاذقية الشمالي.


وأوضح الوزير حسب وسائل إعلام محلية، أن عمليات الإخماد دخلت مرحلة التبريد والمراقبة .

 

وكانت قد شهدت المنطقة تأهبا لكل فرق الإطفاء والمعنيين والأهالي للسيطرة على النيران المندلعة في الغابات بريف اللاذقية الشمالي منذ 6 أيام.

وكان قد لقي شخص مصرعه وأصيب أربعة وعشرين آخرون بجروح نتيجة اندلاع حريق ضمن مشفى ابن رشد في حي العباسيين بدمشق.


ووفق إذاعة النور اللبنانية؛ فقد أوضحت وزارة الصحة السورية في بيان نشرته على قناتها في التيليجرام أنه في حوالي الساعة 2.30 نشب حريق بغرفة في محيط أجنحة المرضى بمشفى ابن رشد للأمراض النفسية في دمشق، وعلى الفور استجابت كوادر المشفى ومنظومة الإسعاف والطوارئ وفوج الإطفاء والدفاع المدني وحضروا إلى المكان، وتم إخماد الحريق خلال أقل من نصف ساعة وعزل انتشاره إلى الجوار.

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