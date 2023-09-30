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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تلقي القبض على عنصر من داعش في هجوم شمال سوريا

القيادة الأمريكية
القيادة الأمريكية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، إلقاء القبض على عنصر في تنظيم داعش؛ إثر عملية في سوريا.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، إن قواتها نفذت غارة بطائرة هليكوبتر في شمال سوريا في 28 سبتمبر، وألقت القبض على ممدوح إبراهيم الحاج شيخ، أحد عناصر تنظيم داعش.

وأضاف البيان أن العملية لم تسفر عن سقوط قتلى أو مصابين.

وفي الأسبوع الماضي، قالت قوات القيادة المركزية إنها ألقت القبض على أبو هليل الفدعاني، مسؤول العمليات والتسهيلات في داعش بسوريا، والذي تم تقييم أن لديه علاقات عبر شبكة التنظيم الإرهابي في المنطقة، خلال غارة في 25 سبتمبر.

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